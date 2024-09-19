В Киеве отреагировали на предложение передать Крым под мандат ООН

Ермак раскритиковал предложение главы МИД Польши передать Крым под мандат ООН

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это», — написал Ермак.

Сикорский заявил, что контроль над Крымским полуостровом нужно передать под мандат ООН, чтобы международная миссия могла подготовить «честный референдум», который определит его статус в вопросе принадлежности к какой-либо стране.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российские регионы не являются предметом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так дипломат прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который перед этим сказал, что Анкара не признает Крым частью России.