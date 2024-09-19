Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 19 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве отреагировали на предложение передать Крым под мандат ООН

Ермак раскритиковал предложение главы МИД Польши передать Крым под мандат ООН

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это», — написал Ермак.

Сикорский заявил, что контроль над Крымским полуостровом нужно передать под мандат ООН, чтобы международная миссия могла подготовить «честный референдум», который определит его статус в вопросе принадлежности к какой-либо стране.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российские регионы не являются предметом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так дипломат прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который перед этим сказал, что Анкара не признает Крым частью России.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы удаленно взрывают пейджеры и рации. Могут ли они уничтожить обычные смартфоны россиян?

      Российские ученые разработают новый гамма-детектор для ядерной медицины

      Самый дорогой тур в Турцию летом 2024 года обошелся дороже «двушки» в Москве

      Украина мобилизовала сотрудников МУР

      Политолог оценил перспективы «плана победы» Зеленского

      Губерниев обратился к заявившему о ненужной поездке сборной России во Вьетнам футболисту

      СК рассказал о двух версиях крушения вертолета в Приамурье

      Объем просрочек россиян по кредитам рекордно вырос

      В Киеве отреагировали на предложение передать Крым под мандат ООН

      На крыльце школы в Петербурге нашли тяжелораненую девочку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше