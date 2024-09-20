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13:08, 20 сентября 2024Россия

В Кремле ответили на идею Польши передать Крым под мандат ООН

Песков: идея передать Крым под мандат ООН и пересмотреть его статус абсурдна

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Идея Польши передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций (ООН) и пересмотреть статус полуострова абсурдна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал инициативу руководителя польского МИД Радослава Сикорского, который ранее предложил передать Крым под мандат ООН для «подготовки честного референдума» о статусе полуострова. По его мнению, эту процедуру можно отложить на 20 лет.

«Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса. Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», — подчеркнул Песков.

На идею Варшавы отреагировали и в Крыму. Глава парламента полуострова Владимир Константинов назвал ее невежеством и напомнил, что существование Польши в последние 250 лет зависело от доброй воли России. Крымский политик, как предлагал и депутат Госдумы Леонид Ивлев, также призвал передать саму Польшу под управление ООН до того момента, пока там не сформируется ответственная власть.

Между тем в Киеве также высказались против идеи Сикорского. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал предложение, заявил, что Крым якобы является украинским, а Россия «нарушила международное право и должна отвечать за это».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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