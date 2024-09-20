Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 20 сентября 2024Россия

В Крыму отреагировали на идею Польши передать полуостров под мандат ООН

Константинов назвал невежеством идею Польши передать Крым под мандат ООН

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Идея главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат Организации объединенных наций (ООН) является невежеством, считает глава парламента полуострова Владимир Константинов. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал инициативу Варшавы. Глава польского МИД ранее предложил передать Крым под мандат ООН для «подготовки честного референдума» о статусе полуострова. По его мнению, эту процедуру можно отложить на 20 лет.

«Пану Сикорскому в перерывах между приступами русофобии было бы неплохо изучить историю. Тогда бы он мог вспомнить, что существование Польши последние 250 лет зависело от доброй воли России. Решили разделить Польшу — и нет Польши», — сказал Константинов.

Он, как ранее предложил депутат Госдумы Леонид Ивлев, также призвал передать саму Польшу под управление ООН до того момента, пока там не сформируется ответственная власть.

На предложение отреагировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российские регионы не являются предметом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Тем временем в Киеве также высказались против идеи Сикорского. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал предложение, заявив, что Крым якобы является украинским, а Россия нарушила международное право и должна ответить за это.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Четырех российских военных осудят за расправу над ополченцем Техасом

      Врач рассказал про влияние стресса на жизнь в старости

      В России рассказали о подвергающейся гонениям семье Виктора Ана в Южной Корее

      Российские бойцы применили пушку-пулемет в зоне СВО

      Гуцул прервала визит в Россию из-за суда в Молдавии

      Чиновница завела 58 любовников среди подчиненных

      Мужчина нашел взрывчатку в российском селе и получил шесть лет колонии

      Названа наиболее уязвимая группа людей из-за взрывов гаджетов

      В России произошла массовая авария на мосту

      В России оценили будущее литиевых батарей после взрывов в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше