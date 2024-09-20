В Крыму отреагировали на идею Польши передать полуостров под мандат ООН

Константинов назвал невежеством идею Польши передать Крым под мандат ООН

Идея главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат Организации объединенных наций (ООН) является невежеством, считает глава парламента полуострова Владимир Константинов. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал инициативу Варшавы. Глава польского МИД ранее предложил передать Крым под мандат ООН для «подготовки честного референдума» о статусе полуострова. По его мнению, эту процедуру можно отложить на 20 лет.

«Пану Сикорскому в перерывах между приступами русофобии было бы неплохо изучить историю. Тогда бы он мог вспомнить, что существование Польши последние 250 лет зависело от доброй воли России. Решили разделить Польшу — и нет Польши», — сказал Константинов.

Он, как ранее предложил депутат Госдумы Леонид Ивлев, также призвал передать саму Польшу под управление ООН до того момента, пока там не сформируется ответственная власть.

На предложение отреагировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российские регионы не являются предметом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Тем временем в Киеве также высказались против идеи Сикорского. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал предложение, заявив, что Крым якобы является украинским, а Россия нарушила международное право и должна ответить за это.