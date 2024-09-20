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10:02, 20 сентября 2024Мир

В МИД оценили значение выборов в США для переговоров по Украине

Замглавы МИД Рябков: выборы в США не имеют значения для переговоров по Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Внутриполитический календарь в США, в том числе президентские выборы, не имеют значения для переговоров по Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

«Я не думаю, что внутренний календарь США имеет какое-то значение», — отметил он.

Дипломат добавил, что Вашингтону необходимо обратить внимание на собственное поведение, а также «построить» своих сателлитов и «киевских клиентов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины не заинтересованы в завершении конфликта, так как они опасаются проиграть выборы после отмены военного положения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что диалог Москвы с Киевом невозможен с учетом действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она отметила, что в условиях нападения армии Украины на Курскую область переговоры проводиться не будут.

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      Виктория Кондратьева
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