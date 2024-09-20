В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 17:35 по московскому времени дежурные военные сбили над российским регионом очередной беспилотник самолетного типа, запущенный со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось, что система ПВО также сбила в Белгородской области один беспилотник ВСУ в 15:20 и еще восемь — в ночь на 20 сентября.

11 сентября председатель думы Белгородской области Юрий Клепников сообщил, что с начала специальной военной операции жертвами атак ВСУ стали более 250 жителей региона. Еще более 1,5 тысячи человек, в том числе дети, получили ранения разной степени тяжести.