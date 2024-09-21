Фигуристка-чемпионка рассказала об изнасиловании

Эстонская фигуристка Солен Мазинг заявила, что была изнасилована спортсменом

Эстонская фигуристка Солен Мазинг рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что была изнасилована другим спортсменом.

Спортсменка заявила, что это произошло на соревнованиях в прошлом сезоне. «Этот момент заморозил время, а вместе с ним и мой голос. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, которым не смела поделиться», — подчеркнула 21-летняя Мазинг.

При этом имени спортсмена и то, когда конкретно было совершено изнасилование, фигуристка не раскрыла.

Мазинг родилась в Париже, за Эстонию она выступает с 2021 года в паре с Марко Гайдаенко в танцах на льду. Спортсмены являются двукратными чемпионами Эстонии, а также обладателями бронзы на юниорском этапе Гран-при во Франции.

Ранее российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала о трех пережитых попытках суицида, а также об одной попытке изнасилования. Кроме того, россиянка заявила о том, что чуть не стала инвалидом из-за врачебной ошибки.