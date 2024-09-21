Раскрыта сумма затрат на вооружение и оснащение ВСУ

Умеров заявил, что Украина тратит более 150 миллиардов долларов на нужды ВСУ

Киев тратит более 150 миллиардов долларов на вооружение и оснащение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны страны Рустем Умеров, передает РИА Новости.

По его словам, Киев тратит 150 миллиардов долларов на нужды ВСУ, деньги поступают от партнеров и из бюджета страны. При этом Умеров не уточнил, за какой период расходуется эта сумма.

«Нам нужны будут инвестиции, мы говорим нашим партнерам, что будем делать совместное производство, мы будем контрактоваться, давать контракт на три, пять, десять лет, будем развивать с вами рынок, чтобы мы могли экспортировать», — пояснил он.

Ранее Умеров признал, что Киеву необходимо постоянно отчитываться перед Западом о планировании операций ВСУ. По его словам, соответствующие действия являются «операционным вопросом», который Украина и ее союзники подняли на стратегический уровень.