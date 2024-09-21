Экс-замглавы ГУ МЧС Кубани не признал вину в организации покушения

ТАСС: экс-замглавы ГУ МЧС Кубани Симоненко не признал вину в покушении

Бывший заместитель главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко отказался признать вину в организации покушения на убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе допроса Симоненко отверг все предъявленные ему обвинения», — приводит агентство слова собеседника.

О задержании на рабочем месте экс-замглавы ГУ МЧС Кубани стало известно 1 августа. Далее он был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

3 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии имущества Симоненко и его семьи. У Симоненко и его родственников нашли 250 миллионов рублей, 50 объектов недвижимости и более 20 машин, приобретенных на незаконные доходы. Экс-замглавы ГУ МЧС проверяли на причастность к коррупционным и экономическим преступлениям, но позднее предъявили обвинение по статье «Организация покушения на убийство».