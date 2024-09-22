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10:58, 22 сентября 2024Спорт

Дюбуа оценил победу над Джошуа в бою за титул чемпиона мира по боксу

Дюбуа после победы над Джошуа в бою за титул чемпиона мира: критики ошибались

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Британец Даниэль Дюбуа оценил победу над соотечественником Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Его слова приводит Boxing Scene.

«Мы все видели, кто был нокаутирован. Я рад, что доказал, что все ошибались. Это начало моего пути», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что его критики были не правы.

Ранее Дюбуа нокаутировал Джошуа. Поединок прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. 27-летний Дюбуа несколько раз отправлял Джошуа в нокдаун. В пятом раунде он провел успешную контратаку и нокаутировал соперника. Таким образом, он защитил титул чемпиона мира по версии IBF.

Дюбуа одержал 22-ю победу (21-ю нокаутом) в карьере при двух поражениях. 34-летний Джошуа считался фаворитом, но проиграл четвертый раз на профессиональном ринге, в его активе 28 побед (25 нокаутом).

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      Анастасия Борисова
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