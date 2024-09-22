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12:53, 22 сентября 2024Мир

В США оценили вероятность появления военных баз в Финляндии

Посол Хики: условий для появления военных баз США в Финляндии нет

Фото: Soo-hyeon Kim / Reuters

Посол США в Финляндии Дуглас Хики оценил вероятность появления американских военных баз в Финляндии. Его слова приводит газета Ilta-Sanomat.

Он заявил, что не видит условий для появления постоянных военных баз США в Финляндии. Однако, подчеркнул политик, страны будут проводить совместные учения.

В июле стало известно, что парламент Финляндии единогласно одобрил оборонное соглашение с США. Отмечалось, что после этого Вашингтон может получить доступ к 15 военным объектам страны.

В декабре 2023 года Финляндия и США заключили соглашение о сотрудничестве между странами для усиления эффективности НАТО. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркивал, что речи о создании постоянных американских военных баз в стране не идет.

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      Мария Большакова
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