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14:33, 1 июля 2024Мир

Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США

Парламент Финляндии одобрил соглашение, дающее США доступ к 15 военным объектам

Фото: Janis Laizans / Reuters

Парламент Финляндии единогласно одобрил подписанное оборонное соглашение с США, дающее Вашингтону доступ к 15 военным объектам страны. Об этом сообщает ТАСС.

18 декабря 2023 года США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в обороне для усиления эффективности НАТО. Свои подписи поставили американский госсекретарь Энтони Блинкен и финский министр обороны Антти Хяккянен. Чтобы договор вступил в силу, требовалось его одобрение двумя третями парламента Финляндии.

Глава оборонного ведомства Финляндии заявил, что в соглашении указаны 15 территорий, которые могут использоваться американскими войсками, однако речи о создании постоянных военных баз США в стране не идет.

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      Лина Пивоварова
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