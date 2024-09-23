Ветеран второй чеченской войны рассказал об учившем боевиков белорусском спецназовце

Ветеран второй Чечни Бохонько: боевиков обучал экс-спецназовец из Белоруссии

В январе 2000 года во время второй чеченской войны российская опергруппа задержала нескольких боевиков, среди которых оказался бывший боец спецназа Белоруссии, который занимался обучением бандитов. Об этом «Ленте.ру» рассказал российский ветеран Cергей Бохонько.

«Здоровый амбал под два метра, кулаки как ковш экскаватора», — описал инструктора военный.

По словам Бохонько, после захвата боевиков и белорусского инструктора, опергруппа заехала в комендатуру чеченского города Шали. Узнав, что военные перевозят экс-спецназовца из соседней республики, командиры других российских отрядов посоветовали им как можно быстрее покинуть гарнизон. По мнению собеседника «Ленты.ру», именно захват инструктора мог быть причиной последовавшего нападения на Шали.

Командир одного из подразделений был мужик с яйцами, сказал нам: «Ребята, нас сейчас будут дуплить, давайте мы вам пробьем коридор, ваш груз гораздо важнее, чем все мы здесь вместе взятые». Потому что этот инструктор из Белоруссии, бывший боец спецназа антитеррора причем, мог дать гораздо более интересную и важную информацию, чем все мы Cергей Бохонько ветеран чеченской войны

В результате опергруппа покинула комендатуру на бронированном «Урале» как раз перед тем, как ее взяли в осаду боевики. Как рассказал Бохонько, принято считать, что нападение удалось отбить после того, как один из спецназовцев ФСБ навел ракету на укрывавшихся в здании местной школы мятежников. Однако, по его данным, наводку осуществлял один из офицеров СОБРа, служивший артнаводчиком в Афганистане, а «смежники немного перетянули одеяло на себя».

Бохонько добавил, что впоследствии интересовался «у вышестоящих людей», находились ли среди боевиков и другие экс-сотрудники спецслужб помимо бывшего спецназовца из Белоруссии. Ему ответили, что это был не единичный случай.

Что известно о битве за Шали

Чеченские мятежники пытались занять город Шали в первые дни 2000 года. Как рассказал профильному изданию «Военное обозрение» один из офицеров ФСБ, принимавших участие в обороне местной комендатуры, 9 января на объект пришел полевой командир Асламбек Арсаев и потребовал от гарнизона сложить оружие, гарантируя сохранение жизней. В противном случае он пообещал «море крови и огня». Российские военные решили не сдаваться в плен и начали готовиться к отражению нападения.

Находясь в окружении мятежников, российским военнослужащим удалось узнать, что боевики, чувствуя свое превосходство, готовятся провести недалеко от комендатуры митинг, время проведения и координаты которого были переданы в штаб Объединенной группировки войск на Северном Кавказе в Моздоке. Оценив обстановку, руководство группировки приняло решение нанести удар по скоплению противника оперативно-тактической ракетой «Точка-У». В результате мятежники потеряли 217 человек, а Арсаев бросил в атаку на комендатуру все оставшиеся силы, однако гарнизону удалось выстоять.