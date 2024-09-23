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23:00, 23 сентября 2024Спорт

Появились детали поддержки российских футболистов от иностранных федераций

Возвращение молодежной сборной России не включили в повестку исполкома УЕФА

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первый заместитель председателя Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич рассказал о поддержке российских сборных со стороны иностранных федераций. Его слова приводит РИА Новости.

Василевич заявил, что на встрече президентов и генсеков ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждался вопрос допуска юношеской и молодежной сборных России до международных турниров. При этом он подчеркнул, что вопрос не обсуждался в контексте включения в повестку исполкома УЕФА, который 24 сентября в Праге.

Ранее стало известно, что Греческая федерация футбола выступила за возвращение молодежных и юношеских сборных России на международные турниры, однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил против. Отмечается, что после этого предложение греческой стороны принято не было.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российская сборная проводит только товарищеские матчи.

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      Анастасия Борисова
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