В России ответили на обвинения Польши в проведении психологической операции

Чепа отверг обвинения Польши в запугивании поляков на фоне наводнения в стране

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на сообщения Вооруженных сил (ВС) Польши о проведении Москвой «информационно-психологической операции» по запугиванию против поляков на фоне наводнения в стране. В беседе с «Лентой.ру» депутат отверг обвинения Варшавы.

Ранее ВС Польши заявили, что Россия якобы проводит «информационно-психологическую» операцию в связи с наводнением в стране. По утверждению польских военных, РФ «использует в киберпространстве технику селективного отбора информации и стремится вызвать у получателей эмоции страха и беспомощности». Целью операции они называют подрыв доверия к структурам госбезопасности страны.

«Это дикость, хорошо, что они не обвинили Россию вообще в наводнениях, что это Россия виновата в том, что произошло это наводнение, — спасибо им хоть за это. Все, что противоречит той повестке, которая официально существует в европейских странах, в том числе и в Польше, вызывает определенное раздражение со стороны властей этих стран», — считает Чепа.

15 сентября на некоторые страны Европы обрушился шторм «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии.

Как отметил польский обозреватель Аркадиуш Микса, Варшаве не хватает денег на строительство дамб из-за помощи Украине. По его словам, Польша «лелеет иллюзорную мечту о победе» над Россией. Он подчеркнул, что по этой причине наводнения в Польше застали власти страны врасплох.