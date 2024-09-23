Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 23 сентября 2024Россия

В России ответили на обвинения Польши в проведении психологической операции

Чепа отверг обвинения Польши в запугивании поляков на фоне наводнения в стране
Алексей Чепа

Алексей Чепа . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на сообщения Вооруженных сил (ВС) Польши о проведении Москвой «информационно-психологической операции» по запугиванию против поляков на фоне наводнения в стране. В беседе с «Лентой.ру» депутат отверг обвинения Варшавы.

Ранее ВС Польши заявили, что Россия якобы проводит «информационно-психологическую» операцию в связи с наводнением в стране. По утверждению польских военных, РФ «использует в киберпространстве технику селективного отбора информации и стремится вызвать у получателей эмоции страха и беспомощности». Целью операции они называют подрыв доверия к структурам госбезопасности страны.

«Это дикость, хорошо, что они не обвинили Россию вообще в наводнениях, что это Россия виновата в том, что произошло это наводнение, — спасибо им хоть за это. Все, что противоречит той повестке, которая официально существует в европейских странах, в том числе и в Польше, вызывает определенное раздражение со стороны властей этих стран», — считает Чепа.

15 сентября на некоторые страны Европы обрушился шторм «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии.

Материалы по теме:
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Как отметил польский обозреватель Аркадиуш Микса, Варшаве не хватает денег на строительство дамб из-за помощи Украине. По его словам, Польша «лелеет иллюзорную мечту о победе» над Россией. Он подчеркнул, что по этой причине наводнения в Польше застали власти страны врасплох.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это особенный визит». Зеленский обратился к украинцам из военного самолета по пути в США

      ВСУ взяли в плен до 120 мирных жителей в Судже

      Россиянам расскажут о способах распознать деменцию

      Пользователей Android предупредили об опасности приложения WhatsApp

      Мужчины обсудили свои не всегда понятные женщинам привычки и особенности характера

      В российском регионе из внедорожника открыли стрельбу по собакам

      Сотрудник украинского ТЦК встретил в плену мобилизованного им бойца

      Ограничения на перевод средств за границу продлили

      В России ответили на обвинения Польши в проведении психологической операции

      Объявлен состав сборной России на октябрьский сбор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше