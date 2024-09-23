СКА подписал экс-игрока НХЛ

Экс‑защитник «Каролины» Деанджело заключил однолетний контракт со СКА

Экс‑защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Энтони Деанджело подписал контракт с петербургским СКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Стороны заключили контракт на один год. «Очень счастлив быть здесь. Первое впечатление — мне все нравится. Есть знакомые ребята в команде», — прокомментировал трансфер Деанджело.

28-летний Деанджело помимо «Каролины» играл за «Аризону Койотис», «Нью‑Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию Флайерс». Всего в НХЛ он провел 371 матч, в которых забросил 48 шайб и сделал 162 результативные передачи.

После семи матчей СКА идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На счету команды под руководством Романа Ротенберга девять очков.