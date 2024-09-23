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16:13, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Стал известен диагноз разгромившего могилу Маслякова россиянина

ТАСС: у разгромившего могилу Маслякова Кирилла Климова есть диагноз аутизм

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

19-летний россиянин Кирилл Климов, разгромивший могилу руководителя КВН Александра Маслякова, является инвалидом с детства с диагнозом аутизм. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах.

«Задержанный за повреждение могилы Маслякова молодой человек 2004 года рождения является инвалидом 1-й группы с детства с диагнозом аутизм», — заявил собеседник агентства. Утверждается, что в настоящее время Климов находится в психиатрической больнице №1 «Алексеевская».

Ранее стало известно, что в крови Климова не было обнаружено запрещенных веществ. По предварительным данным, до того, как разгромить могилу Маслякова, молодой человек совершал подобное с другими могилами.

До этого сообщалось, что Климова поместили в психиатрическую больницу. Отмечалось, что у него случилось обострение психического заболевания. Против него также возбудили уголовное дело. Его обвинили в надругательстве над телами и местами захоронения.

Климов разгромил могилу Маслякова в воскресенье, 22 сентября. Он вытащил крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Охрана вывела его с территории кладбища и передала полиции.

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      Олег Давыдов
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