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13:15, 23 сентября 2024Спорт

В Кремле заявили о давлении Запада на ФИДЕ

Песков заявил о давлении Запада и Украины на Международную шахматную федерацию

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

Пресс‑секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сохранение ограничений для россиян и белорусов со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его слова приводит ТАСС.

«И западники, и Украина действительно оказывают достаточно откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках ФИДЕ. Это не секрет, и все хорошо это знают», — заявил официальный представитель Кремля. Песков отметил, что приходится признавать факт политизации спорта и мира шахмат.

22 сентября генассамблея ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений для россиян и белорусов. При этом до международных командных соревнований были допущены детей до 12 лет и лица с ограниченными возможностями.

Российским и белорусским шахматистам с весны 2022 года запрещено выступать под национальными флагами. Они принимают участие в турнирах под флагом ФИДЕ.

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      Дарья Коршунова
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