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23:39, 24 сентября 2024Мир

Совбез ООН обсудит ситуацию в Ливане

Источник ТАСС: заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливане состоится 25 сентября

Фото: Mike Segar / Reuters

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Ливане, состоится 25 сентября, сообщил ТАСС источник в Совбезе.

По его данным, на встрече будет присутствовать генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. «Брифинг по ситуации в Ливане намечен на 25 сентября с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», — заявил собеседник агентства.

Ранее Антониу Гутерриш на фоне ударов Израиля по Ливану выразил обеспокоенность большим числом жертв среди мирных жителей.

24 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяткам целей шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Израильские военные отметили, что операцией ВВС Израиля руководила разведка страны. Уточняется, что были атакованы пусковые установки, которые использовались для ночного обстрела района Хамаким. Кроме того, артиллерия и танки нанесли дополнительные удары по объектам группировки в районе Айта-аш-Шаб и Рамлеха на юге Ливана.

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      Марина Совина
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