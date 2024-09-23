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21:20, 23 сентября 2024Мир

Генсек ООН выразил беспокойство из-за роста числа жертв среди жителей Ливана

Генсек ООН Гутерриш выразил беспокойство из-за роста числа жертв в Ливане
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне ударов Израиля по Ливану выразил обеспокоенность большим числом жертв среди мирных жителей. Об этом проинформировал его представитель Стефан Дюжаррик во время брифинга, пишет РИА Новости.

«Генеральный секретарь действительно встревожен обострением ситуации на "голубой линии" [на границе между Ливаном и Израилем]. Он чрезвычайно обеспокоен большим числом жертв среди гражданского населения», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные готовятся нанести удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана. Он добавил, что «Хезболла» хранит стратегическое вооружение в гражданских зданиях и использует население в качестве живого щита.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие.

В понедельник, 23 сентября, армия обороны Израиля нанесла массированный удар по пригороду крупнейшего города на юге Ливана — Тира. По словам местных жителей, израильская авиация беспрерывно атакует Тир с шести часов утра.

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      Марина Совина
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