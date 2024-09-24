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08:40, 24 сентября 2024Экономика

Траты россиян на водку выросли

«Ромир»: средний чек покупки водки в России вырос на 9,9 процента в 2024 году

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Средний чек покупки водки в России с начала 2024 года вырос на 9,9 процента и достиг уровня в 332 рубля. О росте трат граждан на этот крепкий вид алкоголя сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков холдинга «Ромир».

За отчетный период выросли и средние объемы подобных покупок — на 3,5 процента, до 0,49 литра. В целом доля совершеннолетних россиян, употреблявших водку в течение 2024 года, составила 42,4 процента. С начала года показатель увеличился на 0,7 процента, уточнили эксперты.

В целом совокупное количество активных потребителей водки в России выросло на 0,5 процента. Сейчас их доля от общего числа взрослой аудитории составляет 8,3 процента, или 20 процентов от покупателей всей алкогольной продукции в стране, резюмировали аналитики.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили о росте реализации водки в России в январе-августе 2024 года на 0,9 процента. За этот период времени в стране продажи в общей сложности 49,79 миллиона дал этого крепкого алкогольного напитка. Прирост продемонстрировали и другие виды. Так, реализация коньяка увеличилась на 5,5 процента, до 9,06 миллиона дал, а игристых вин — на 11,6 процента, до 13,48 миллиона.

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