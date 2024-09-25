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17:16, 25 сентября 2024Спорт

Объявлен файт-кард турнира по боям на голых кулаках TOP DOG 31

Фото: TOP DOG

Объявлен полный файт-кард турнира по боям на голых кулаках TOP DOG 31, который пройдет 27 сентября на арене «G-Drive» в Омске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе промоушена.

В главном бою вечера в реванше сойдутся Александр «Питбуль» Татарский и Наби «Ганнибал» Гаджиев. Сильнейший станет новым чемпионом в полусредней весовой категории.

Во втором по значимости поединке турнира встретятся экс-претенденты на титул в легчайшем весе — Николай «EBOSHER» Терехов и Дмитрий Спивак.

Остальной файт-кард выглядит следующим образом:

Григорий «Артист» Агаджанян — Алексей «Железный» Григорьев

Никита «Игла» Паначев — Мансур Азербиев

Абдулло «Памирский Волк» Абдуллоев — Сурхай «Цезарь» Мансуров

Вячеслав «Стальное Сердце» Стариков — Георгий «Депутат» Шинкаренко

Зейнал «Psycho» Гасанов — Максим «Балу» Бармин

Рамазан «Headhunter» Курбанов — Николай «Ковбой» Майданчук

Данил «Сборник» Гусев — Музарин Мизаушев

Сергей «Лютобор» Морозов — Торнике «Мамука» Мамукашвили

Максим «Мако» Савушкин — Иван «Панчер» Майданчук

Павел «Берсерк» Шелест — Никита Никитин

Сергей «Коуч» Марченко — Serge «Bavarian Sniper» Michel

Умар «Костолом» Муртазалиев — Алексей «Мельник» Мельников

Турнир начнется в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале UDAR.

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      Андрей Стрельцов
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