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09:37, 25 сентября 2024Спорт

Отказывавшийся играть с Россией футболист рассказал о переходе в ЦСКА

Босниец Пьянич перед переходом в ЦСКА советовался с экс-хавбеком Рахимичем

Фото: Seskimphoto / Globallookpress.com

Полузащитник из Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич рассказал о предстоящем переходе в ЦСКА. Его слова приводит РИА Новости.

Пьянич рассказал, что советовался с экс-хавбеком армейцев Элвиром Рахимичем. «Я очень счастлив! Не могу дождаться, когда начну играть за новый клуб. Много чего знаю о ЦСКА, это большой клуб», — отметил футболист, который прилетел в Москву в ночь на 25 сентября.

По предварительной информации, стороны подпишут контракт на год с возможностью пролонгации еще на год. Ожидается, что зарплата боснийца составит миллион евро за сезон и может быть дополнена бонусами за хорошую игру.

Ранее Пьянич отказывался участвовать в товарищеском матче со сборной России. «Если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать», — заявлял он.

Последней командой Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул в июле. Также на клубном уровне футболист играл за «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ», «Рому», «Лион» и «Мец». За сборную Боснии и Герцеговины Пьянич выступает с 2008 года.

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      Дарья Коршунова
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