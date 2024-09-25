Премьер-министр Словении поблагодарил главу МОК за допуск россиян до Олимпиады в Париже

Премьер Словении Голоб поблагодарил Баха за допуск россиян до Игр-2024 в Париже

Премьер-министр Словении Роберт Голоб поблагодарил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за вклад в дело мира на летних Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.

Политик положительно оценил решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов до ОИ в Париже в нейтральном статусе. Голоб также выразил Баху благодарность за проведение Игр.

Олимпиада в Париже завершилась 11 августа. Россияне и белорусы принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе без флагов и гимнов.

Россию на турнире представляли 15 атлетов, которыми была завоевана одна серебряная медаль. Второе место в женских парных соревнованиях заняли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.