Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
2:2
2-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Будё-Глимт
Сегодня
19:45 (Мск)
Порту
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|7-й тур
Галатасарай
Сегодня
22:00 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Твенте
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Ницца
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Динамо К
Сегодня
22:00 (Мск)
Лацио
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
18:54, 25 сентября 2024Спорт

Премьер-министр Словении поблагодарил главу МОК за допуск россиян до Олимпиады в Париже

Премьер Словении Голоб поблагодарил Баха за допуск россиян до Игр-2024 в Париже
Роберт Голоб

Роберт Голоб. Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Премьер-министр Словении Роберт Голоб поблагодарил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за вклад в дело мира на летних Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.

Политик положительно оценил решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов до ОИ в Париже в нейтральном статусе. Голоб также выразил Баху благодарность за проведение Игр.

Олимпиада в Париже завершилась 11 августа. Россияне и белорусы принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе без флагов и гимнов.

Россию на турнире представляли 15 атлетов, которыми была завоевана одна серебряная медаль. Второе место в женских парных соревнованиях заняли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В России меняют порядок регистрации частных домов. Чем грозит нарушение правил?

      Премьер Эстонии оценил перспективу лишения россиян и белорусов права голоса на выборах

      Обвиненный в растрате бывший мэр российского города-курорта попросился на СВО

      Дикий зверь задрал работника российской турбазы

      Защита заявила о пожертвовании бывшим мэром Сочи похищенного дома

      Назван способ определить качество еды из доставки на глаз

      Стало известно местонахождение Дурова во Франции

      Таксист попытался изнасиловать туристку в Европе и бросил ее на парковке полуголой

      Blue Origin испытала вторую ступень New Glenn

      В ОБСЕ заявили об отсутствии результатов вербовки иностранцев в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше