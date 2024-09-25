Претензии Wildberries к компании Бакальчука оценили

«РВБ»: сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» выросла до 37 млрд рублей

Претензии Wildberries к основанной Владиславом Бакальчуком «ВБ девелопмент» выросли до 37 миллиардов рублей. Так сумму оценили в пресс-службе «РВБ», объединенной компании Wildberries и Russ, передает ТАСС.

За последнее время сумма незакрытых авансов, которые компании сооснователя маркетплейса перечислили для оплаты подрядчикам по строительству складов, увеличилась на 10 миллиардов. Юристы объединенной компании передали «ВБ девелопмент» отказ от договоров и начали заключать договоры возведения логистических центров с новой дочерней компанией.

«Взыскание ранее выплаченных авансов планируется в судебном порядке. При этом с добросовестными подрядчиками компания "РВБ" готова продолжать взаимодействие», — заявили представители компании.

Муж главы Wildberries Татьяны Бакальчук обвинил руководство маркетплейса в прекращении строительства складов и удержании миллиардов рублей, который должны были получить подрядчики. По словам Владислава Бакальчука, решение принято с подачи Левана и Роберта Мирзоянов, бенефициаров Russ, создавших «РВБ». Ситуация вредит работе маркетплейса — в начале года склады WB могли вмещать 595 миллионов товаров, а сейчас показатель упал на десять процентов.

В середине сентября «РВБ» забрала строительство логистических проектов у «ВБ девелопмент». Основанная Владиславом Бакальчуком организация лишилась проектов по возведению складов для маркетплейса. Их передали в дочернюю структуру ООО «РВБ», чтобы сохранить темпы расширения, отметили в компании.

Восемь крупнейших строительных компаний из числа подрядчиков по возведению складов и логистических центров Wildberries заявили о готовности продолжить строительство и завершить проекты в срок вопреки заявлениям топ-менеджмента «ВБ Девелопмент» (на 100 процентов принадлежит Владиславу Бакальчуку). Руководители компаний заявили, что не готовы быть инструментом давления на Wildberries и добавили, что осознают важность проектов «для российской экономики, предпринимателей и потребителей, а также для своих сотрудников и их семей».