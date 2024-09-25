Участник штурма Бахмута Констебль заявил о зарплате ₽240 тыс. в ЧВК «Вагнер»

Участвовавший в «бахмутской мясорубке» (штурме Бахмута, украинское название -Артемовска) вагнеровец Константин Луговой с позывным Констебль в интервью RTVI раскрыл размер зарплаты бойца частной военной компании (ЧВК) и сравнил выплаты мобилизованным и бойцам «Вагнера».

По его словам, как только он пришел на службу к создателю ЧВК Евгению Пригожину, ему платили 240 тысяч рублей. Спустя некоторое время Лугового назначили командиром штурмового подразделения. В его подчинении было до 400 человек. «Это 25-30 штурмовых групп, работающих одновременно. Мне нужно было ими управлять. У меня была зарплата 260 тысяч», — поделился он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовик развеял миф о высоких зарплатах в «Вагнере»

По словам Лугового, бойцам «Вагнера» платили гораздо меньше за любые ранения, нежели мобилизованным. Он отметил, что максимальная выплата по ранению составляла 500 тысяч рублей, тогда как Минобороны выплачивает своим бойцам гораздо больше. «Теперь вопрос на засыпку: наемник ли я? Цифры не врут», — добавил он.

За ранение в голову (…) я получил 50 тысяч рублей компенсации. Когда я получил тяжелое ранение — у меня сзади все ноги в осколках, пятая точка и спина — я получил 500 тысяч рублей. Если бы я был мобилизованным, я бы получил за эти два ранения шесть миллионов [рублей] Константин Луговой штурмовик ЧВК «Вагнер»

Луговой подчеркнул, что с удовольствием поменялся бы местами с мобилизованным солдатом, который «сидит в окопе и получает 200 тысяч».

При этом после объявления частичной мобилизации он решил пойти на службу именно в «Вагнер». Свое решение Луговой аргументировал тем, что там были, по его мнению, более опытные люди. Срочную службу он проходил в рядах спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ), также был участником боевых действий на Северном Кавказе в 2000-2001 годах. С ноября 2022 года по апрель 2023 года Луговой участвовал в боях за Артемовск.

Луговой считает, что на бывших заключенных надо молиться

После окончания службы Луговой написал книгу о штурме Артемовска. Он отметил, что на это его вдохновили заключенные, которые служили в «Вагнере». Луговой считает, что «зеки сделали то, что не сделал бы никто» и что на них нужно молиться. «Они для России совершили огромный подвиг не только в Бахмуте, потом еще и в Работино», — сказал он.

Таким образом автор книги хочет показать, что не все люди, оказавшиеся в тюрьме, плохие и что им нужно давать шанс и интегрировать после исправления в общество.