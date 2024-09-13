«Будете трястись и молить о прощении». Осквернивших могилу Евгения Пригожина нашли, побили и сняли на видео

Вагнеровцы заставили извиниться на камеру осквернителей могилы Евгения Пригожина

Сторонники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» нашли и сняли на видео двух мужчин, осквернивших могилу основателя организации Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Кадры с хулиганами опубликованы в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

В первой части видео показан мужчина с разбитым носом. Плача, он говорит, что повелся на украинскую провокацию, и посоветовал никому не совершать подобное. «А то что с ними будет?» — интересуется у него автор ролика. «То же самое, что со мной», — отвечает россиянин.

В нем можно узнать уроженца Воронежской области, которого допрашивали в июле. Тогда он заявил, что пришел к могиле Пригожина ради фотографии и хотел расклеить некие листовки, которые скачал в сети.

Далее на записи появляется другой мужчина — он сидит возле дерева также с разбитым лицом. «Осквернили мы могилу Пригожина», — говорит он, утирая кровь с лица.

Совершая пакость, вы не станете героем украинского сопротивления, а будете обоссавшись сидеть с кровоподтеками, трястись и молить о прощении

Telegram-канал «Кепка Пригожина»

Могилу Пригожина осквернили дважды за лето

20 июля в соцсетх распространилось видео, снятое на Пороховском кладбище. На нем показана скульптура основателя ЧВК «Вагнер», облитая белой краской. Кроме того, в руку Пригожина вставили фаллоимитатор.

В администрации Красногвардейского района тогда заявили, что инцидент произошел вчера, оперативно памятник был приведен в порядок. «Правоохранительные органы занимаются вопросом», — отметили там.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

22 июля монумент снова осквернили: на него наклеили три плаката, два из которых имели идентичное содержание — «Разведка ноем Степан Засунько», а на третьем написано слово «петух».

Позже стало известно, что охранник кладбища задержал 36-летнего мужчину, наклеившего плакаты. В отношении хулигана было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения, также на него составили протокол о появлении в общественных местах в алкогольном опьянении.

Основатель ЧВК «Вагнер» погиб в авиакатастрофе

Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года. Его самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области. Помимо Пригожина, на борту находились девять человек, в том числе ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, в честь его позывного и была названа ЧВК. Лайнер совершал рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Перед крушением очевидцы сообщали о двух сильных хлопках. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Прощание с бизнесменом прошло в закрытом формате. Всем желающим предложили посетить Пороховое кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы проститься с ним.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв крушения Embraer Legacy и пообещал довести расследование причин катастрофы до конца. «Он был талантливым человеком, талантливым бизнесменом, работал не только у нас в стране, с результатом, за границей работал, в Африке, в частности», — отметил глава государства.