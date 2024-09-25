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14:57, 25 сентября 2024Экономика

Семье Тепляковых с детьми-вундеркиндами выдали миллионы рублей на покупку жилья

Семье Тепляковых с детьми-вундеркиндами выдали 28 млн рублей на покупку квартиры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Семье Тепляковых, в которой растут дети-вундеркинды, в том числе Алиса, в восемь лет поступившая в МГУ, выдали десятки миллионов рублей на покупку жилья. Об этом сообщил глава семьи Евгений на YouTube-канале.

Летом 2024 года в семье Тепляковых родился девятый ребенок. В последнее время родители с детьми жили в съемной трехкомнатной квартире, а до этого долго ютились в арендованном 30-метровом жилье. Однако в августе Тепляков сообщил, что их выгоняют из «трешки». Между тем семья стояла в очереди на получение недвижимости от Департамента городского имущества Москвы, и вскоре после этого стало известно, что власти приняли решение выделить им деньги на жилье. По словам Евгения, получить жилой участок или квартиру может любая многодетная семья, прожившая в столице не менее 10 лет.

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Тепляков заявил, что деньги на покупку недвижимости им выделили в конце сентября. Выданная сумма составила более 28,6 миллиона рублей, причем потратить ее нужно будет в течение полугода. На эти деньги семья сможет купить любое пригодное для жизни и хорошо благоустроенное жилье в любом регионе страны. «Есть ограничение и оно следующее: мы должны купить объект недвижимости или несколько объектов недвижимости площадью не менее 80 квадратных метров. Потому что у нас 11 человек, на каждого должно приходиться не менее 7,27 метра», — объяснил Евгений. При этом он добавил, что если им удастся приобрести подходящий объект дешевле, чем за выданную сумму, оставшиеся деньги они смогут оставить себе. Глава семьи также спросил у подписчиков, не продает ли кто-либо из них недорогую квартиру в Москве, уточнив, что ему хотелось бы, чтобы она была расположена недалеко от институтов, школ, кружков и секций, которые посещают его дети.

В начале августа Евгений Тепляков пожаловался, что владелец съемной квартиры, где на тот момент проживала их семья, якобы выломал дверь, когда внутри находились его беременная жена и дети.

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      Полина Кислицына
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