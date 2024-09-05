Отца принятой в МГУ в девять лет Тепляковой обвинили в избиении пенсионерки

РЕН ТВ: отца Алисы Тепляковой Евгения обвинили в избиении пенсионерки в Москве

В Москве Евгения Теплякова, отца принятой в МГУ в девять лет Алисы Тепляковой, обвинили в избиении пожилой женщины на детской площадке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на потерпевшую.

Как рассказала пенсионерка, инцидент произошел, когда она гуляла на детской площадке со своей годовалой внучкой. Другие дети в какой-то момент начали обсыпать девочку песком. В ответ на замечание пожилой женщины нецензурно обругали ее.

«Когда мальчик набрал песок и хотел в мою внучку годовалую кинуть опять, я его оттолкнула от нее. Вызвали папу. Папа на меня набросился с кулаками… он меня уронил и начал пинать, и своим детям сказал, чтобы они тоже пинали, что и произошло», — рассказала женщина.

Пожилая москвичка также утверждает, что мужчина отобрал у нее телефон, чтобы та не смогла снять видео или кому-то позвонить, однако позже она все же смогла вызвать полицию. После инцидента она обратилась в травмпункт, у нее заподозрили трещину кости и внутреннюю гематому, но опасения не подтвердились.

В августе Евгений Тепляков пожаловался на сложную ситуацию с жильем. Он рассказал, что их семью пытаются выселить из съемной квартиры. В июле Тепляков рассказал, что семья ждет девятого ребенка.

Алиса Теплякова поступила в МГУ в 2021 году в девятилетнем возрасте — она училась по контракту. Против ее обучения высказывались многие эксперты, в том числе члены Совета по правам человека, считая происходящее опасным экспериментом. Ее учеба сопровождалась скандалами: девочка не ходила на пары, а родители требовали для нее индивидуального плана обучения. Отец Алисы Евгений Тепляков один раз напал на завкафедрой на глазах у дочери.

1 сентября следующего года девочка не пришла в МГУ. Появилась информация, что Теплякова может быть зачислена в «Синергию», однако в вузе сообщили, что студентка не предоставила согласие на зачисление. Сейчас, по утверждению родителей Тепляковой, девочка учится в «нормальном вузе».