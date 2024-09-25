Депутат ГД Иванов рассказал о письме дочери раненого участника СВО

Депутат Государственной Думы Максим Иванов получил письмо от дочери участника специальной военной операции (СВО), который был ранен в зоне боевых действий. Парламентария возмутило отношение к российскому военному.

Дочь подполковника, пенсионера МВД рассказала, что мужчине почти 60 лет, но он принял решение отправиться в зону СВО и заключил контракт в сентябре 2023 года. У ее отца был большой опыт, он стал командиром взвода, ходил на штурмы, «был в самом пекле войны».

В феврале военный был тяжело ранен в результате атаки украинского дрона. Он провел шесть месяцев в московском госпитале и все еще продолжает лечение — мужчина едва может ходить.

Со своей стороны наш герой достойно выполнил воинский долг. А вот со стороны ответственных лиц «долгов» накопилось многовато Максим Иванов депутат Госдумы

Раненому военному не до конца выплатили довольствие, его лишили пенсии

Как уточнил Иванов, бойцу не выплатили денежное довольствие в полном объеме — первые три месяца он получал всего лишь до 30 тысяч рублей. Также его как пенсионера-силовика, ушедшего в зону СВО по контракту, лишили пенсии по выслуге лет, мужчине к тому же не выплатили страховку за ранение.

Также депутата возмутило, что бойца «дергают» из Белгорода в воинскую часть в Ростов-на-Дону и заставляют, несмотря на тяжелое ранение, стоять на построении.

Внутри клокочет злость на некоторых начальников и ответственных лиц, чье равнодушие на грани бесчеловечности и некомпетентность наносят вред армии куда больший, чем все иноагенты вместе взятые Максим Иванов депутат Госдумы

Парламентарий заявил, что направил все материалы в военную прокуратуру.

Другой участник СВО не мог получить выплаты по ранению из-за прописки

В августе сообщалось, что в Красноярском крае участник СВО не мог получить выплаты по ранению из-за того, что у него не было прописки. Во время выполнения боевых задач на передовой военнослужащий войск Национальной гвардии России был контужен и получил травму головы. По возвращении домой он обратился в местное учреждение социальной защиты населения, но получил отказ — якобы из-за отсутствия прописки по месту жительства.

Дело дошло до суда, где бойцу пришлось доказывать, что он постоянно проживает в регионе. Суд в итоге обязал органы соцзащиты назначить ему выплату.

Еще один военнослужащий из Свердловской области был вынужден почти год доказывать в суде факт ранения, чтобы получить выплаты. Он получил ранение в боях под Артемовском. Мужчина обратился в управление социальной политики в своем регионе, чтобы получить положенные ему 150 тысяч рублей, но получил отказ. Военному все же удалось документально подтвердить не только факт участия в СВО и ранение, но и наличие наград.