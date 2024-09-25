Защита заявила о пожертвовании бывшим мэром Сочи похищенного дома

Следователи обвиняют бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского в хищении двух земельных участков и дома стоимостью 3,7 миллиона рублей. Об этом заявили его адвокаты, передает Baza.
По словам защиты, этот дом экс-градоначальник летом пожертвовал благотворительному фонду «Дети Донбасса».
Копайгородский отказался признавать вину в особо крупной растрате. Он просит следствие позволить ему вернуться в зону специальной военной операции.
О задержании Копайгородского в Луганске стало известно утром 25 сентября. Силовики этапировали экс-мэра в Москву, где его взяли под стражу до 18 ноября.