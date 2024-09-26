Губерниев высказался о переходе Пьянича в ЦСКА

Губерниев о переходе Пьянича в ЦСКА: ожиданий нет никаких

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины экс-игрок «Барселоны» Миралем Пьянич, подписавший контракт с клубом ЦСКА, может принести пользу новой команде, допустил в разговоре с «Лентой.ру» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Если в ЦСКА подписали с ним контракт, значит, понимают, что он принесет им пользу. А дальше — посмотрим. Лицемеров у нас и так хватает в российском футболе. Так что пусть играет. А ожиданий у меня нет никаких. Будет играть хорошо — прекрасно, не будет — ну и хрен с ним», — заключил комментатор.

Ранее сообщалось, что Пьянич и ЦСКА подписали контракт на год с возможностью пролонгации еще на год.

Ранее Пьянич отказывался участвовать в товарищеском матче со сборной России. «Если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать», — заявлял он.