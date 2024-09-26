Подпольщик Лебедев: на аэродроме в Староконстантинове могли уничтожить F-16

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России обстреляли военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области Украины, уничтожив два американских истребителя F-16. Утверждается, что удар был нанесен из воздушной засады четырьмя МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

На аэродроме Староконстантинова при попытке взлета с опозданием поражены два истребителя F-16, переданные Нидерландами. На авиабазе также находились Су-24 Telegram-канал «Военное дело»

Пока ни российские, ни украинские официальные лица не подтвердили факт уничтожения F-16.

В подполье подтвердили удар по аэродрому ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости подтвердил удар Российской армии по аэродрому Вооруженных сил Украины. «ВКС России нанесли еще четыре удара по анкерным укрытиям на военном аэродроме в Староконстантинове. Старшие товарищи считают, что там были F-16. Логически с ними согласен: раз были иностранные пилоты, то их не на "кукурузниках" летать прислали. Вероятнее всего, были», — сказал он.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что на аэродроме в Староконстантинове традиционно базировались украинские Су-24, которые использовали как носители для западных ракет Storm Shadow и SCALP. «Здесь еще с советских времен оборудованы бетонные ангары, в которых хранится авиатехника. Не исключено, что именно из-за этого аэродром был выбран как место базирования F-16. Некоторые украинские источники уже сообщают о потере до четырех "американцев" в ходе этого удара», — написал Коц в Telegram.

Первый F-16 ВСУ потеряли в конце августа

28 августа стало известно о крушении в Хмельницкой области первого американского истребителя F-16, который США передали Украине. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. «По моей информации, F-16 (...) был сбит из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он [пилот] "не справился с управлением"», — написала она в Telegram.

Позже издание Breaking Defence, ссылаясь на источники в украинской оборонной отрасли, сообщило, что крушение F-16 могло быть связано с повреждением от обломков сбитой российской ракеты. «Один из сценариев (...) заключается в том, что F-16 непреднамеренно пролетел сквозь облако обломков, образовавшееся в результате успешного перехвата и уничтожения одной из приближающихся российских ракет», — уточнили журналисты.

Утверждалось, что подобным образом Украина ранее потеряла четыре истребителя, но это не привлекало большого внимания, поскольку они не были переданы странами Запада.