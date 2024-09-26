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11:09, 26 сентября 2024Спорт

Тарасова оценила планы Загитовой пригласить школьников из Курска и Белгорода на шоу

Тарасову удивило желание Загитовой пригласить на свое шоу школьников из Курска

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила заявку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на многомиллионный грант для ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалиста удивило желание спортсменки пригласить на шоу школьников из Курска и Белгорода. «Она что, им билеты купит или что? Пригласить-то можно всех, а кто оплатит им дорогу, проживание?» — задалась вопросом она.

17 сентября стало известно, что Загитова запросила более 74 миллионов рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Тогда отмечалось, что привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планировала.

Инициатива Загитовой подверглась критике. После чего фигуристка оправдалась и заявила, что пригласит школьников из Курска и Белгорода на свое шоу.

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      Анастасия Борисова
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