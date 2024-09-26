В России высказались о реакции Запада на «план победы» Зеленского

Депутат Журова: «план победы» Зеленского не впечатлил США из-за недоверия ему

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского не впечатлил администрацию главы США Джо Байдена, поскольку у Вашингтона нет доверия к украинскому лидеру, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Они же тоже умеют деньги считать и просто так раздавать их не собираются, поэтому у них уже возникают вопросы. Потому что, наверное, те обещания, которые давались до, когда он приезжал уже, видимо, не дошли до той цели, которую они планировали. Зеленский что-то заявляет, а это не выполняется. И нет того, что он обещал, значит, вводит в заблуждение, поэтому доверия, видимо, нет уже», — полагает депутат.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена без энтузиазма восприняла «план победы» Киева. По мнению союзников, он «не предлагает четкого пути к победе Украины».

Журналисты отмечают, что инициатива Зеленского включает много запросов на поставки нового оружия и разрешения наносить удары вглубь российской территории, но не содержит всеобъемлющей стратегии завершения военного конфликта.

По задумке украинского лидера, его «план победы» усилит позиции Киева, а также заставит президент России Владимира Путина принять участие в мирных переговорах.