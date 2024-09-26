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13:41, 26 сентября 2024Россия

В России высказались о реакции Запада на «план победы» Зеленского

Депутат Журова: «план победы» Зеленского не впечатлил США из-за недоверия ему

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского не впечатлил администрацию главы США Джо Байдена, поскольку у Вашингтона нет доверия к украинскому лидеру, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Они же тоже умеют деньги считать и просто так раздавать их не собираются, поэтому у них уже возникают вопросы. Потому что, наверное, те обещания, которые давались до, когда он приезжал уже, видимо, не дошли до той цели, которую они планировали. Зеленский что-то заявляет, а это не выполняется. И нет того, что он обещал, значит, вводит в заблуждение, поэтому доверия, видимо, нет уже», — полагает депутат.

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Как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена без энтузиазма восприняла «план победы» Киева. По мнению союзников, он «не предлагает четкого пути к победе Украины».

Журналисты отмечают, что инициатива Зеленского включает много запросов на поставки нового оружия и разрешения наносить удары вглубь российской территории, но не содержит всеобъемлющей стратегии завершения военного конфликта.

По задумке украинского лидера, его «план победы» усилит позиции Киева, а также заставит президент России Владимира Путина принять участие в мирных переговорах.

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