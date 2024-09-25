«Принудить Россию невозможно». В Кремле ответили на слова Зеленского о принуждении к миру и выдвинули свои условия

Песков назвал фатальной ошибкой заявление Зеленского о принуждении РФ к миру

Позиция президента Украины Владимира Зеленского, что Россию можно только принудить к миру, ошибочна. Ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, а в Москве выдвинули свои условия завершения конфликта.

Зеленский в ходе заседания Совета Безопасности ООН объяснил свою позицию тем, что Россия якобы нарушила много международных норм и правил. Он также добавил, что «усталость от войны» или территориальные уступки республики не станут причиной окончания конфликта.

Такая позиция является фатальной ошибкой. Фатальной ошибкой, системной ошибкой, это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь российского президента указал, что Москва выступает за мир, но «с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией». Без достижения этих целей принудить Россию невозможно, заключил он.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Зеленский спрогнозировал сроки завершения конфликта

По мнению украинского лидера, он может завершиться уже в следующем году. В ходе визита в США Зеленский выразил уверенность, что ускорить окончание конфликта могут лишь активные действия международной коалиции союзников Украины. Политик также заявил, что следующие несколько месяцев станут решающими.

В этом с ним согласился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий напомнил, что Зеленский подготовил «план победы», который подразумевает, что США должны оказать стране крупную помощь и разрешить использовать поставленное оружие для ударов вглубь России. Чепа заметил, что сам президент Украины вряд ли надеется на успех этого предприятия. Кроме того, ситуация на фронтах для Киева постепенно ухудшается.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин также считает, что любой «план победы» Украины в военном конфликте должен учитывать позицию России.

Путин назвал одно из ключевых условий завершения конфликта с Украиной

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что таковым является вывод войск Украины из новых регионов России. Также Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО, принципиальной позицией является и нейтральный и безъядерный статус Киева.

Глава государства также отмечал, что суть мирного предложения России заключается в полном прекращении украинского конфликта, а не его заморозке.