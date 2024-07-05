Путин назвал одно из ключевых условий завершения конфликта с Украиной. На чем настаивает Москва?

Путин: Киев не хочет перемирия из-за потери предлога для военного положения

Вывод войск Украины из новых регионов России является одним из условий для завершения конфликта. Требование Москвы в очередной раз обозначил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он также объяснил нежелание Киева идти на прекращение огня тем, что в таком случае придется отменить военное положение на Украине и провести выборы.

Глава государства подчеркнул, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта, однако для этого есть ряд условий. Одно из них — полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Путин напомнил, что изложил остальные пункты во время своего выступления в Министерстве иностранных дел. В частности, Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО, принципиальной позицией переговоров также является нейтральный и безъядерный статус Киева.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Зеленский отказался от прекращения огня

До переговоров с Путиным Орбан побывал и в Киеве. Во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским 2 июля он предложил тому рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. Позже Зеленский заявил, что отказался от предложения. Он также обозначил, что соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой может быть достигнуто лишь на «международной понятной площадке» в присутствии стран, лидерам которых доверяют украинские власти.

Комментируя решение Зеленского, Путин объяснил, что отказ от прекращения огня связан с намерением украинского руководства сохранить власть в стране под предлогом продления военного положения.

А если придется отменить военное положение, то придется и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок. Шансы победить на них для утратившего рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю Владимир Путин президент России

Российский лидер добавил, что, исходя из услышанного на переговорах с Орбаном, на Украине все еще намерены воевать «до победного конца».

Орбан признал, что позиции России и Украины по завершению конфликта далеки друг от друга

По итогам переговоров с президентом России венгерский премьер осознал дистанцию России и Украины. «Надо многое сделать для того, чтобы приблизиться к урегулированию украинского кризиса», — отметил политик. Орбан также заверил, что после визитов в Киев и Москву продолжит курс на урегулирование украинского конфликта.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков между тем заявил, что Россия высоко ценит стремление премьер-министра Венгрии услышать и сопоставить позиции как Киева, так и Москвы по конфликту на Украине. Сам Орбан, в свою очередь, указывал, что Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог с обеими сторонами.