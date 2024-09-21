В России прокомментировали «план победы» Зеленского

Сенатор Карасин: любой «план победы» Украины должен учитывать позицию России

Любой «план победы» Украины в военном конфликте должен учитывать позицию России, утверждает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал видение президента Украины Владимира Зеленского о параметрах завершения боевых действий.

«Президент Зеленский должен понимать, и, наверное, он понимает, просто дурака валяет, что любой план, который он выносит в своей голове, должен быть реалистичным. Любые планы должны исходить из интересов здравого смысла и интересов Российской Федерации. Без этих двух условий все планы обречены на провал, будут они согласованы с [президентом США Джо] Байденом, [канцлером Германии Олафом] Шольцем или кем угодно, но они обречены на провал. Конечно, надо за всем этим наблюдать, но всерьез воспринимать это, конечно, смешно», — сказал сенатор.

Как сообщило агентство Bloomberg, у украинского лидера есть некий «план победы». Журналисты выяснили, что он включает вступление страны в НАТО и обязательства по поставкам оружия Киеву. Также инициатива предусматривает четкий путь Украины к членству в Евросоюзе, а также различные соглашения в сфере экономики и безопасности.

Зеленский пока публично не оглашал подробности плана. Он намерен сначала обсудить их с Байденом, а также кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. По его словам, некоторые положения «зависят именно от положительной воли и поддержки США».