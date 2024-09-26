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08:32, 26 сентября 2024Бывший СССР

«Набор таинственных хотелок». На Украине сочли провалом визит Зеленского в США

Находящийся в СИЗО депутат Дубинский назвал визит Зеленского в США фиаско

Фото: Leon Neal / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал провальным визит украинского лидера Владимира Зеленского в США. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

«Пока поездка Зеленского выглядит ожидаемым и очевидным фиаско. Набор таинственных хотелок, озаглавленных как "план победы", которые привез Зеленский в США, требуют от Штатов чрезвычайного перенапряжения сил на внешнем фронте в то время, как реальная политика требует переключения усилий и ресурсов вовнутрь», — указал обвиняемый в госизмене и находящийся в СИЗО под следствием политик.

Зеленский везет в Штаты то, что им не подходит, на что нет настроения и сил

Александр ДубинскийДепутат Верховной Рады Украины

Парламентарий отметил, что Вашингтон уже получил выгоду от конфликта, и теперь ситуация на Украине превратилась в «фактор потехи, а не успеха».

В США к «плану победы» Зеленского отнеслись без энтузиазма

Западные высокопоставленные чиновники без энтузиазма отнеслись к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Отмечается, что, по мнению союзников, план Зеленского «не предлагает четкого пути к победе Украины». «Особенно с учетом того, что российские войска медленно, но неуклонно продвигаются на поле боя», — указывает издание. По словам авторов материала, в администрации американского президента Джо Байдена обеспокоены отсутствием всеобъемлющей стратегии в инициативе Зеленского. Там также считают его план переупакованным запросом на новые поставки оружия и снятие запрета на удары дальнобойными ракетами.

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В России же указали, что все якобы мирные планы Зеленского и Запада по началу переговоров и урегулированию украинского кризиса являются ложью. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что не стоит называть переговорами то, что «является на самом деле мифом, мифологией, мифотворчеством, очередным обманом, западней или чем-то еще». Дипломат также отметила, что главы западных стран «как будто» обсуждают переговоры и мир, но при этом «подначивают к бойне».

Зеленского уличили в намерении втянуть США в войну с Россией

Зеленский приехал в США, чтобы втянуть страну в войну с Россией. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, в ходе своего визита украинский лидер намерен добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России. Макгрегор также обвинил Зеленского во лжи на выступлении в Совбезе ООН.

Он торгаш. Ничего из того, о чем он говорит, не может происходить на фронте

Дуглас Макгрегорбывший советник Пентагона

Ранее Зеленский на заседании Совбеза ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Во время выступления он также в очередной раз высказался за использование его формулы мира для урегулирования конфликта, призвав «подготовить второй саммит мира».

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При этом сам Зеленский признался, что опасается исхода, при котором США изменят отношение к Украине после выборов. Он также сообщил, что его план рассчитан на быстрое завершение конфликта, а не затягивание боевых действий на «год, два или три». Зеленский выразил надежду, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины, но он понимает, что политика США может измениться, и «поэтому нам нужно подготовиться заранее». Президент добавил, что его план «не о переговорах с Россией».

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      Марина Совина
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