Макгрегор: Зеленский приехал в США, чтобы втянуть страну в войну с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в США, чтобы втянуть страну в войну с Россией. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам Макгрегора, в ходе своего визита украинский лидер намерен добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России. Макгрегор также обвинил Зеленского во лжи на выступлении в Совбезе ООН. «Он торгаш. Ничего из того, о чем он говорит, не может происходить на фронте», — утверждает он.

Экс-советник Пентагона отметил, что Вашингтон, в свою очередь, стремится к затягиванию конфликта. «Они не могут признавать никакие катастрофы и потери. Им нужно придерживаться плана», — заявил он.

Ранее Зеленский на заседании Совбеза ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Во время выступления он также в очередной раз высказался за использование его формулы мира для урегулирования конфликта, призвав «подготовить второй саммит мира».