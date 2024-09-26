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02:23, 26 сентября 2024Мир

Экс-советник Пентагона назвал цель поездки Зеленского в США

Макгрегор: Зеленский приехал в США, чтобы втянуть страну в войну с РФ

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в США, чтобы втянуть страну в войну с Россией. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам Макгрегора, в ходе своего визита украинский лидер намерен добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России. Макгрегор также обвинил Зеленского во лжи на выступлении в Совбезе ООН. «Он торгаш. Ничего из того, о чем он говорит, не может происходить на фронте», — утверждает он.

Экс-советник Пентагона отметил, что Вашингтон, в свою очередь, стремится к затягиванию конфликта. «Они не могут признавать никакие катастрофы и потери. Им нужно придерживаться плана», — заявил он.

Ранее Зеленский на заседании Совбеза ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Во время выступления он также в очередной раз высказался за использование его формулы мира для урегулирования конфликта, призвав «подготовить второй саммит мира».

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      Марина Совина
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