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00:06, 27 сентября 2024Мир

Харрис упрекнула некоторых политиков в США в желании капитуляции Украины

Харрис заявила, что некоторые политики в США хотят капитуляции Украины
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: White House / Globallookpress.com

Вице-президент США Камала Харрис, выступая перед журналистами вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, упрекнула некоторых американских политиков в том, что они хотят капитуляции Киева. Ее слова приводит ТАСС.

«Откровенно говоря, господин президент, некоторые в моей стране хотели бы заставить Украину сдать значительные части ее суверенной территории, потребовали бы, чтобы Украина приняла нейтралитет и отказалась от отношений в области безопасности с другими странами», — подчеркнула она.

Харрис добавила, что инициативы политиков аналогичны озвученным президентом России Владимиром Путиным предложениям. Она назвала их предложениями не о мире, а о капитуляции, что, по ее мнению, «опасно и неприемлемо».

14 июня президент России во время выступления в МИД предложил свой вариант мирного завершения украинского конфликта. Согласно его условиям, соседняя страна должна стать внеблоковой, нейтральной и безъядерной. Западные страны должны снять с России санкции и закрепить это в международных документах.

Помимо этого, Путин огласил условие об официальном признании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма как части России. Украина должна вывести свои войска с этих территорий, после чего немедленно боевые действия будут остановлены. По словам Путина, речь идет не о временной заморозке, а об окончательном завершении конфликта.

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      Марина Совина
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