Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:31, 27 сентября 2024Мир

Китай призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке

Глава МИД КНР Ван И призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке

Фото: Pixabay

Глава МИД КНР Ван И после новой атаки Израиля на Бейрут призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке, вывести израильские войска из Газы и обеспечить суверенитет Ливана. Его слова приводит РИА Новости.

«Прежде всего, война и конфликт не должны продолжаться. Полноценное прекращение огня должно быть немедленно достигнуто», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Ван И также призвал к выводу военных Израиля из Газы и назвал тревожной сложившуюся ситуацию в Ливане, призвав обеспечить суверенитет страны и защиту ливанского населения.

Ранее стало известно, что целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту мог быть генсек «Хезболлы» Хасан Насралла. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари также сообщил, что израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 октября. Какие изменения ждут россиян?

      В США высказались о «плане победы» Зеленского

      Китай призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке

      В России призвали власти США прислушаться к предостережениям разведки по поводу Украины

      Электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановлено

      В Иране опровергли гибель лидеров «Хезболлы» при авиаударе по Бейруту

      Российскую девушку-бойца UFC выселили из квартиры в Париже

      На Украине раскрыли главный провал визита Зеленского в США

      БПЛА атаковал автобус в российском регионе

      В Дагестане объявили траур в память о погибших из-за взрыва на АЗС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше