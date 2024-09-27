Китай призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке

Глава МИД КНР Ван И призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке

Глава МИД КНР Ван И после новой атаки Израиля на Бейрут призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке, вывести израильские войска из Газы и обеспечить суверенитет Ливана. Его слова приводит РИА Новости.

«Прежде всего, война и конфликт не должны продолжаться. Полноценное прекращение огня должно быть немедленно достигнуто», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Ван И также призвал к выводу военных Израиля из Газы и назвал тревожной сложившуюся ситуацию в Ливане, призвав обеспечить суверенитет страны и защиту ливанского населения.

Ранее стало известно, что целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту мог быть генсек «Хезболлы» Хасан Насралла. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари также сообщил, что израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте.