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12:21, 27 сентября 2024Силовые структуры

Место крушения частного вертолета с людьми в российском регионе попало на фото

Прокуратура показала фото с места крушения вертолета Robinson под Архангельском

Фото: Telegram-канал Северо-Западная транспортная прокуратура

Место крушения частного вертолета с людьми в российском регионе попало на фото. Кадры «Ленте.ру» предоставили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

На них видны обломки судна в лесополосе.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ. По предварительным данным, вертолет с пассажирами вылетел 25 сентября из села Бычье в деревню Карандашевская без согласования и подачи плана полета.

Первые сообщения о пропаже вертолета появились вечером 26 сентября. Как выяснилось, борт принадлежит местному бизнесмену Алексею Семенову. Перед вылетом предприниматель написал родным, что через три часа будет дома, однако к назначенному времени Robinson на связь так и не вышел. Также на борту находился депутат гордумы столицы региона Сергей Сметанин.

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      Илона Палей
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