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09:04, 27 сентября 2024Из жизни

Няня отсудила у работодателя 256 миллионов рублей за подглядывание

В США няня отсудила у бизнесмена 2,8 миллиона долларов за подглядывание

Фото: Boxyray / Shutterstock / Fotodom

В США девушка из Колумбии, работавшая няней у состоятельного бизнесмена, отсудила у него 2,8 миллиона долларов (256,8 миллиона рублей) за подглядывание с помощью скрытой камеры. Об этом пишет New York Post.

В 2021 году Келли Андраде, которой сейчас 25 лет, устроилась няней в богатую семью. Ее работодателями стали 35-летний Майкл Эспозито и его супруга Даниэль. Эспозито владел тремя ресторанами сети La Rosa Chicken & Grill в Нью-Йорке.

Андраде предстояло присматривать за четырьмя детьми работодателя. В доме ей выделили спальню. Позже девушка рассказала следователям, что постоянно заставала бизнесмена в своей комнате, где он возился с датчиком дыма на потолке. По ее словам, после манипуляций устройство каждый раз оказывалось на новом месте. Через три недели девушка решила осмотреть его и нашла внутри скрытую камеру с картой памяти. На карте обнаружились сотни записей, на которых она была «обнажена, раздевалась или одевалась».

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Андраде заявила, что через несколько минут после обнаружения шпионского устройства Эспозито начал стучать в дверь ее спальни. Девушка пыталась сделать вид, что спит, однако мужчина продолжал ломиться в комнату. Она испугалась, выпрыгнула в сад из окна первого этажа и повредила колено. Ночь она провела «в кустах на улице», а потом написала заявление в полицию. 24 марта 2021 года Эспозито арестовали.

Бизнесмен сразу же во всем сознался, однако в 2022 году ему разрешили отозвать первоначальное заявление и признали виновным только в «попытке незаконной слежки». Это правонарушение карается двумя годами заключения условно. Андраде и ее адвокат Закари Хольцберг требовали посадить Эспозито в тюрьму. «Он вернулся к семье в свой особняк, а она (Андраде) вынуждена спать на улице», — заявил юрист.

По итогам завершившегося в сентябре гражданского процесса присяжные обязали Эспозито выплатить няне 2,78 миллиона долларов. Кроме того, Андраде получила неназванную сумму от организации Cultural Care Au Pair, которая устроила ее на работу. Девушка утверждает, что действия бизнесмена нанесли ей тяжелую психологическую траву, от которой она до сих пор не оправилась. Она призывает всех работников, ставших жертвами насилия со стороны нанимателей, сообщать властям об этом.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали мужчину из Дели, который установил скрытые камеры в ванной комнате и спальне своей знакомой, снимавшей квартиру у его отца. Извращенец попался после того, как пострадавшая заметила подозрительную активность в своем аккаунте WhatsApp.

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      Никита Савин
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