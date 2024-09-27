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19:46, 27 сентября 2024Из жизни

Создатель затонувшего батискафа предвидел свою гибель на дне океана и рисковал ради славы

Создатель батискафа Titan Раш предвидел, что погружение закончится гибелью

Фото: ABACA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В США во время слушаний по делу о затонувшем батискафе Titan допросили эксперта по подводным аппаратам Карла Стэнли. Об этом сообщает Fox News.

Стэнли хорошо знал миллиардера Стоктона Раша, который основал компанию OceanGate и построил батискаф Titan. По его словам, Раш предвидел, что рано или поздно погружения закончатся катастрофой, однако это его не смущало. Он считал, что гибель на дне океана позволит ему не отвечать за допущенные ошибки.

По мнению Стэнли, Раш рисковал жизнью, чтобы «оставить след в истории». Ему не давало покоя, что среди его предков были сразу двое отцов-основателей США: юрист Ричард Стоктон и врач Бенджамин Раш, чьи подписи стоят на Декларации независимости страны. Создателю батискафа Titan тоже хотелось славы, чего бы она ни стоила.

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Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» в 2023 году. На его борту находились глава OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле, уже совершивший 37 подобных погружений, за что его прозвали Мистер Титаник.

В первый день слушаний был опрошен ведущий инженер разработки батискафа Titan Тони Ниссен. Он, в частности, заявил, что отказался лично управлять и погружаться на аппарате, так как не доверял обслуживавшему его персоналу, нанятому OceanGate.

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      Олег Парамонов
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