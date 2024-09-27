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21:04, 27 сентября 2024Силовые структуры

Экс-глава вещевого управления Минобороны отказался признавать вину в получении взятки

Экс-глава управления Минобороны России Демчик не признал вину в получении взятки
Владимир Демчик

Владимир Демчик. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бывший начальник вещевого управления Министерства обороны России Владимир Демчик отказался признавать вину в получении взятки в размере 4 миллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов.

Сторона защиты отметила, что будет добиваться его оправдания. «Вину наш подзащитный не признает», — подчеркнул адвокат.

Полковник запаса Владимир Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года, а затем стал заместителем генерального директора ООО «Текстильная торговая компания». Его арестовали 6 августа, предъявив обвинения в получении взятки в размере четырех миллионов рублей.

Он попал под следствие за события 2017 и 2018 годов.

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      Марина Совина
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