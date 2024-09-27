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17:19, 27 сентября 2024Спорт

Винер оценила шансы на выдвижение россиянина на пост главы МОК

Глава ВФХГ Винер сочла невозможным выдвижение россиянина на пост главы МОК

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер оценила шансы на выдвижение россиянина на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит Odds.ru.

Винер сочла это невозможным. «При таких обстоятельствах, которые у нас сейчас созданы, с полным отчислением всех наших спортсменов от жизни, в крайнем случае при участии в нейтральном статусе, этот вопрос не обсуждается», — заявила она.

Ранее Томас Бах объявил о грядущем уходе с поста главы МОК. 70-летний немецкий функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Всего на пост претендует семь кандидатов, среди которых числятся вице-прездент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

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      Дарья Коршунова
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