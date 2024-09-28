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21:04, 28 сентября 2024Наука и техника

Американский корабль с российским космонавтом стартовал к МКС

Американский корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Фото: Joshua Conti/Us Space / Globallookpress.com

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, в составе экипажа которого находится российский космонавт Александр Горбунов, стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с указанным кораблем был произведен в 20:17 по московскому времени со стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида). Как ожидается, стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией состоится в половине первого ночи 30 сентября.

Отмечается, что вместе с Горбуновым на МКС отправился только американский астронавт Ник Хейг, хотя изначально планировалось, что с ним полетят еще три специалиста — экипаж Crew-9 был сокращен вдвое, чтобы освободить места для возвращения на Землю находящегося на орбите экипажа корабля CST-100 Starliner, у которого во время стыковки в июне отказали маневровые двигатели.

Запуск корабля, который неоднократно переносился в связи с необходимостью завершить предстартовую подготовку, осуществили в рамках соглашения Роскосмоса и NASA о перекрестных полетах, позволяющего обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного россиянина и американца для обслуживания соответствующих национальных сегментов станции.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года на корабле Crew Dragon отправится на МКС российский космонавт Кирилл Песков.

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      Дмитрий Воронин
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