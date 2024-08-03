Космонавт Песков на корабле Crew Dragon отправится на МКС

НАСА: космонавт Песков на корабле Crew Dragon в феврале отправится на МКС

Российский космонавт Кирилл Песков на корабле Crew Dragon в феврале 2025 года отправится на Международную космическую станцию (МКС). Об этом со ссылкой на НАСА сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Вместе с Песковым на МКС на Crew Dragon к МКС отправятся американцы Энн МакКлейн и Николь Айерс и японец Такуя Ониси. Российский космонавт полетит на американском корабле в рамках программы перекрестных полетов, действующей между НАСА и «Роскосмосом».

В марте корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации Константином Борисовым вернулся на Землю. Ракета Falcon 9 с Crew Dragon с Борисовым на борту стартовала с космодрома во Флориде к МКС в августе 2023 года.