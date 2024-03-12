Crew Dragon с россиянином вернулся на Землю

НАСА: корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Константином Борисовым вернулся на Землю. Об этом сообщает НАСА.

Приводнение корабля в Атлантическом океане у берегов американского штата Флорида состоялось в 12:50 по московскому времени. Кроме Борисова, на борту Crew Dragon находятся астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

Корабль Crew Dragon с россиянином Борисовым отстыковался от Международной космической станции (МКС) 11 марта в 18:20 по московскому времени.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с Борисовым на борту стартовала с космодрома центра имени Кеннеди во Флориде к МКС 26 августа 2023 года.