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23:42, 28 сентября 2024Спорт

Губерниев оценил предложение Вяльбе сбросить на Лондон бомбу

Губерниев о предложении Вяльбе сбросить на Лондон бомбу: старуха вздурилась

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале оценил предложение президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе сбросить на город Лондон бомбу.

«Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась — хочет бомбу на Лондон-град кинуть, ну, а надо, мож, по Тронхейму?» — написал журналист. Он добавил, что Норвегия является для Вяльбе более приоритетной целью.

28 сентября Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. Менеджер Шведской лыжной ассоциации Ларс Оберг заявил, что в наступающем сезоне никаких изменений в этом вопросе не будет.

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      Анастасия Борисова
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